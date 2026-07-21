Количество пятизвездочных отелей в Сочи увеличилось на 30% в 2026 году

В 2026 году в Сочи на 30% увеличилось количество пятизвездочных отелей Фото: Олег УМАРОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Сочи зафиксирован заметный рост числа пятизвездочных отелей. Как сообщили в мэрии курорта, в 2026 году их стало 34 — это на восемь объектов больше, чем в 2025 году.

Рост на 30% обеспечен за счет новых строек, расширения корпусов и реконструкции здравниц. Среди новинок — «Гранд Каскад», «Марина Гарден Сочи», бутик отель «Пински» и «Дабл Три Бай Хилтон Сочи Красная Поляна».

«Это связано прежде всего с высоким спросом на новые стандарты гостеприимства премиум-класса», – отметил глава Сочи Андрей Прошунин.

Отели не только наращивают номерной фонд, но и расширяют спектр услуг, а в летнем сезоне участвуют в программе преференций — предлагают скидки и бонусы.

Премиальные объекты развивают разные концепции: одни делают ставку на оздоровление и СПА, другие — на активный отдых или уникальные сервисы. Например, «Лучано отель и СПА Сочи» перешел на формат «все включено» и запустил тариф для автопутешественников, а «Гранд Каскад» прошел сертификацию «Путешествия с питомцами». Отель «Риксос» совместно с аэропортом Сочи дает гостям возможность пройти регистрацию и сдать багаж прямо в отеле.

Планируется, что до 2033 года номерной фонд курорта пополнится более чем на 28 тысяч номеров. В инвестпортфеле курорта свыше 62 проектов на 702 млрд рублей, почти три четверти из них относятся к сфере гостеприимства.