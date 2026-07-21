Возбуждено уголовное дело Фото из архива КП

Жительнице Кубани оторвало три пальца на производстве. Возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.

Все произошло в Белореченске в апреле 2026 года. Женщина работала у индивидуального предпринимателя, который производит полимерную. продукцию.

«По имеющимся сведениям, в нарушение требований трудового законодательства работодатель не провел соответствующее обучение и стажировку женщины, необходимую для выполнения работ на специальном оборудовании», – сообщили в СУ СКР по Краснодарскому краю.

Во время работы на вакуумном станке по производству полимерных емкостей женщине оторвало три пальца руки. В результате причинен тяжкий вред ее здоровью.

Следователи продолжают проводить следственные действия и собирать доказательства.