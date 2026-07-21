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НовостиПроисшествия21 июля 2026 10:31

Жительнице Кубани оторвало три пальца на производстве

Уголовное дело возбуждено в Белореченске после того, как на местном производстве пострадала женщина
Светлана ОВДЕЙ
Возбуждено уголовное дело Фото из архива КП

Возбуждено уголовное дело Фото из архива КП

Жительнице Кубани оторвало три пальца на производстве. Возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.

Все произошло в Белореченске в апреле 2026 года. Женщина работала у индивидуального предпринимателя, который производит полимерную. продукцию.

«По имеющимся сведениям, в нарушение требований трудового законодательства работодатель не провел соответствующее обучение и стажировку женщины, необходимую для выполнения работ на специальном оборудовании», – сообщили в СУ СКР по Краснодарскому краю.

Во время работы на вакуумном станке по производству полимерных емкостей женщине оторвало три пальца руки. В результате причинен тяжкий вред ее здоровью.

Следователи продолжают проводить следственные действия и собирать доказательства.