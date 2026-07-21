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НовостиЧто происходит21 июля 2026 11:04

Следователи завели дело из-за побоев в детском саду в Сочи

В Сочи расследуют дело о побоях дошкольников в детском саду
Оксана КАДОЧНИКОВА
Фото: архив "КП"

Фото: архив "КП"

Следователи завели уголовное дело по статье "Истязание и неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних". Правоохранители также изъяли записи камер видеонаблюдения из детского сада в Сочи, где воспитатели издевались над ребятами из коррекционной группы.

По словам родителей, дети регулярно приходили домой с синяками и ссадинами, стали тревожными после посещения детского сада. Они оставили диктофон и услышали, что дошкольников избивали, а также оскорбляли педагоги.

"Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего", - рассказали в пресс-службе СУ СК по Краснодарскому краю.

Как сообщили в МЦУ Сочи, воспитатели были уволены после проведения проверки.