Социальные предприниматели Москвы получили поддержку от правительства столицы Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Родителям часто непросто отличить добросовестный детский центр или кружок от случайных исполнителей. Вопрос качества и прозрачности услуг для детей остается одним из самых чувствительных в мегаполисе. Чтобы упростить этот выбор Фонд поддержки социальных проектов совместно с Департаментом предпринимательства и инновационного развития города Москвы и платформой «Авито» запустили проект по поддержке социального предпринимательства.

- Мы предоставляем возможность для социальных предпринимателей заявить о себе как о компаниях, которые работают не только ради прибыли, но и ради решения важных общественных задач. Наша задача сделать так, чтобы социальный бизнес стал частью повседневного выбора потребителей, и мы последовательно движемся к этой цели, – пояснила директор Фонда поддержки социальных проектов Наталья Кремнева.

«Больше чем бизнес» позволит объединить московских социальных предпринимателей в сфере услуг для детей - частных садов, спортивных секций, творческих студий, репетиторов и центров развития, работающих в столице.

Важно наличие официального статуса «Социальное предприятие», который подтверждает, что бизнес прошел государственную проверку и его деятельность не ограничивается получением прибыли, но несет общественную пользу.

Во время выступления на форуме социального предпринимательства заместитель управляющего директора «Авито» Михаил Рыженков отметил, что социальная миссия заложена на платформе с момента основания как компании в сфере социальной коммерции.

- По нашим опросам, семь из десяти россиян готовы участвовать в новых форматах взаимопомощи, и наша задача – перевести эту готовность в понятный и удобный формат. «Больше чем бизнес» устроена именно так: для соцпредпринимателей это дополнительный канал продвижения без затрат на рекламу, а для родителей – простой способ найти проверенного исполнителя, - рассказал Михаил Рыженков.

Отмечается, что новый проект является частью работы по продвижению единого бренда социального предпринимательства. Его главная цель – сделать соцбизнес узнаваемым.