Краснодар
ФотоВидеоСпецоперацияСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ФотоВидеоСпецоперацияСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
+33°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество21 июля 2026 11:18

На Кубани предпринимательницу оштрафовали на 36 млн рублей за взятки полицейским

Суд в Краснодаре назначил штраф владелице магазина в Ростове-на-Дону
Валерия ПАВЛОВА
На Кубани предпринимательницу оштрафовали на 36 млн рублей за взятки полицейским Фото из архива КП

На Кубани предпринимательницу оштрафовали на 36 млн рублей за взятки полицейским Фото из архива КП

На Кубани предпринимательницу оштрафовали на 36,8 млн рублей за взятки полицейским. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов региона.

С апреля 2017 года по март 2023 года владелица магазина в Ростове-на-Дону передавала через посредников деньги полицейским. За это в торговой точке не проводили проверки и не привлекали предпринимательницу к административной ответственности.

Сначала женщина передавала по 10 тысяч рублей, затем – по 15 тысяч. За шесть лет сумма взятки составила 920 тысяч рублей.

Судебная коллегия по уголовным делам Краснодарского краевого суда согласилась с приговором Первомайского районного суда. Женщину оштрафовали на 36,8 млн рублей – размер сорокакратной суммы взятки.