На Кубани предпринимательницу оштрафовали на 36 млн рублей за взятки полицейским Фото из архива КП

На Кубани предпринимательницу оштрафовали на 36,8 млн рублей за взятки полицейским. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов региона.

С апреля 2017 года по март 2023 года владелица магазина в Ростове-на-Дону передавала через посредников деньги полицейским. За это в торговой точке не проводили проверки и не привлекали предпринимательницу к административной ответственности.

Сначала женщина передавала по 10 тысяч рублей, затем – по 15 тысяч. За шесть лет сумма взятки составила 920 тысяч рублей.

Судебная коллегия по уголовным делам Краснодарского краевого суда согласилась с приговором Первомайского районного суда. Женщину оштрафовали на 36,8 млн рублей – размер сорокакратной суммы взятки.