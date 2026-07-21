Отбойник вместо станка: Балерина устроила импровизацию в очереди на заправку

Фото из соцсетей героини публикации

Солистка Новосибирского государственного академического театра оперы и балета Екатерина Забровская станцевала в очереди на заправке. Публикация в соцсетях с импровизацией актрисы стала вирусной и собрала сотни тысяч просмотров.

Как рассказала балерина, идея родилась спонтанно: из за часового затора девушка решила размяться, а обычный дорожный отбойник неожиданно превратился в балетный станок.

«Я исполняла импровизацию в стиле адажио — это медленная хореографическая композиция, которая создается в реальном времени. Окружающие реагировали замечательно: выходили из машин, снимали на камеру», — рассказала Екатерина Горсайту.

Балерина призналась, что хотела просто подарить людям немного радости в напряженной обстановке. Она не ожидала такого отклика, но добрые комментарии и слова поддержки стали для нее большой мотивацией. По мнению Екатерины, в будничной суете людям особенно не хватает творчества и позитивных эмоций.

Екатерина Забровская родом из алтайского села Ая. В детстве она пробовала разные кружки, но в итоге выбрала хореографию. Путь в профессию не был простым: сначала девушка не прошла отбор в колледж из за растяжки и постановки стоп, но позже ее взяли на донаборе. Поначалу она даже хотела бросить занятия, но, начав работать в театре в 2018 году, по-настоящему полюбила балет. С 2019 года артистка гастролировала в Большом театре, Крыму и Будапеште, а сейчас завершает восьмой сезон в НОВАТе. На сцене она исполняет сольные и кордебалетные партии в «Щелкунчике», «Баядерке», «Дон Кихоте», «Корсаре» и «Пер Гюнте».