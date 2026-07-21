Партию персиков отправили на обеззараживание Фото из архива КП

Червивые персики привезли в Краснодар из Узбекистана. Об этом сообщили в Южном межрегиональном управлении Россельхознадзора.

В Краснодар доставили 1,47 тонны персиков и 11,8 тонны нектаринов. Но при проверке в них обнаружили четыре живые гусеницы восточной плодожорки – карантинного для РФ объекта.

«С целью предотвращения заноса и распространения карантинных вредных организмов на территории страны зараженные партии подкарантинной продукции были обеззаражены», – сообщили в Южном межрегиональном управлении Россельхознадзора.