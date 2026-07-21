Меры по стабилизации оползневого процесса обсудили в мэрии Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

В Сочи устраняют последствия оползня. В мэрии обсудили меры по стабилизации оползневого процесса и предотвращению подъема уровня воды у ЖК «Министерские озера» во время дождей.

«Обрушилось сложное гидротехническое сооружение на ведомственной территории. Давление грунта разрушило два тоннеля коллектора на реке Бзугу, что в середине июля привело к подтоплению придомовой территории ЖК. После схода воды специалисты обследовали оба тоннеля, оценили ущерб и составили план работ», – сказал замглавы Сочи Игорь Коростылев.

На участке выше по склону устраняют повреждение коллектора. Предварительно, из тоннелей вывезут свыше 18 тысяч кубометров грунта. Затем начнется восстановление.

Кроме того, повреждена основная кабельная линия электроснабжения ЖК. Дома снабжают электроэнергией по временной резервной схеме.