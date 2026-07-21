Новый центр амбулаторной онкологической помощи открыли на Кубани Фото: пресс-служба администрации региона

Новый центр амбулаторной онкологической помощи открыли на Кубани. Это двадцатое в регионе подразделение, сообщили в пресс-службе краевой администрации.

Центр амбулаторной онкологической помощи начал работу на базе Тимашевской центральной районной больницы. В нем пациенты с подозрением на опухоль либо уже подтвержденным диагнозом будут проходит путь от первого осмотра и диагностики до лечения и последующего наблюдения. В новом центре принимают жителей Тимашевского, Брюховецкого и Калининского района.

Специалисты, в частности, будут проводить ультразвуковые исследования, компьютерную и магнитно-резонансную томографию, эндоскопию, биопсию, брать лабораторные анализы. На базе центра организуют противоопухолевую лекарственную терапию и наблюдение после лечения.

«За семь лет врачи-онкологи центров выполнили более 640 тысяч консультаций, пролечили около 25 тысяч пациентов», – сообщил министр здравоохранения Краснодарского края Владимир Крушельницкий.