В Краснодаре изъяли 102 тысячи сигарет и вейпов без маркировки Фото: пресс-служба УМВД по Краснодару

В Краснодаре изъяли 102 тысячи сигарет и вейпов без маркировки. Об этом сообщили в пресс-службе городского Управления МВД.

Полицейские проверили торговые помещения и склады. Оперативниками обнаружено и изъято около 102 тысяч единиц табачных изделий, жидкостей и устройств для потребления никотина.

«В действиях индивидуальных предпринимателей усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 171.1 УК РФ. Проводится проверка, устанавливаются каналы поступления немаркированной продукции на Кубани», – сообщили в пресс-службе городского управления МВД.