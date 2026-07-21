Врач Горячев рассказал, что делать при ожоге медузы на Черном море

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В летний сезон тысячи отдыхающих на Черноморском побережье сталкиваются с болезненными ожогами медуз. Неправильная первая помощь может усугубить последствия такого контакта. Врач общей практики с полувековым стажем Александр Горячев в беседе с телеканалом «Краснодар» рассказал, как эффективно и безопасно облегчить состояние пострадавшего.

По словам специалиста, при контакте с медузой человек обычно испытывает резкую боль, жжение и покраснение кожи, иногда появляются отек и зуд. Хотя большинство симптомов проходят самостоятельно, в некоторых случаях реакция организма может быть более серьезной.

Категорически не рекомендуется тереть пораженный участок полотенцем, песком или руками, а также промывать его пресной водой. Пресная вода способна активировать оставшиеся стрекательные клетки, усиливая болевые ощущения. Для промывания лучше использовать морскую воду.