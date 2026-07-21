СК будет расследовать атаку БПЛА в Сочи, где пострадала 7-летняя девочка Фото из архива КП

СК будет расследовать атаку БПЛА в Сочи, где пострадала 7-летняя девочка. Об этом сообщили в Информационном центре СК РФ.

Напомним, все произошло в Центральном районе Сочи 21 июля. Обломки БПЛА упали на территорию храма и по ранили семилетнего ребенка. Девочку госпитализировали – ее жизни ничего не угрожает.

«Следователи СК России установят лиц из числа представителей ВФУ, причастных к совершению преступлений, и дадут уголовно-правовую оценку их действиям», – сообщили в Информационном центре СК РФ.