В Краснодаре в озере утонула 13-летняя девочка

Купание в водоемах Краснодара запрещено Фото из архива КП

В Краснодаре в озере Старая Кубань утонула 13-летняя девочка. Трагедия произошла в районе улицы Воронежской 16 июля.

Компания взрослых и детей отдыхала на берегу озера. Девочка, купаясь в необорудованном для этого месте, ушла под воду. Спасти ребенка не удалось.

Известно, что погибшая девочка – ученица 6-го класса школы № 22. Она жила в Краснодаре с бабушкой, пока мама находилась в Москве.

«Семья благополучная, на учете в органах профилактики не состояла», – сообщили в администрации Центрального округа.

Жителям и гостям Краснодара напомнили, что купание в водоемах города запрещено. Река Кубань и Карасунские озера имеют сильные течения, водовороты и перепады глубин.