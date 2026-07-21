В Крыловском районе Кубани завершили капремонт водопровода Фото из архива КП

В Крыловском районе Кубани завершили капремонт водопровода. Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Работы по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» проводили в станице Новосергиевской. Специалисты отремонтировали почти четыре километра изношенного магистрального водопровода. Теперь в станице, где проживают около 1 тысячи человек, улучшится качество водоснабжения.

«Заменили участки сети на улицах Пролетарской, Садовой, Светлой, Южной, в переулках Театральном и Молодежном», – сообщил министр ТЭК и ЖКХ региона Денис Сорокалетов.

Всего в 2026 году в регионе капитально отремонтируют 40 объектов коммунальной инфраструктуры в 34 районах. Это сети водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения – участки общей протяженностью 165 км.