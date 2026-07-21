Психолог Денисова-Мельникова: Сомнения и страх выбора ведут к тревожности

Бесконечные сомнения и страх выбора ведут к тревожности Фото: Оксана ЗУЙКО

Хроническая неспособность принять решение, бесконечное взвешивание вариантов и привычка перекладывать выбор на окружающих могут свидетельствовать о патологическом страхе ошибки и высоком уровне тревожности. Об этом рассказала клинический психолог Юлия Денисова-Мельникова.

По словам специалиста, затянувшийся аналитический паралич в простых бытовых ситуациях – это не признак рассудительности, а попытка подсознания избежать чувства вины за возможный неверный шаг.

«Для такого человека выбор воспринимается не как возможность, а как риск. Кажется, что существует один идеальный вариант, который обязательно нужно найти, а если ошибешься, последствия будут катастрофическими. Человек бесконечно сравнивает, сомневается, спрашивает советы, ищет отзывы, и в какой-то момент он уже не выбирает, а просто откладывает жизнь», – сказала Юлия Денисова-Мельникова в беседе с «Абзацем».

Психолог добавила, что привычка перекладывать решения на других только усугубляет ситуацию, лишая человека уверенности в себе.

«Мозг запоминает этот паттерн: “Самому выбирать опасно, лучше пусть решит кто-то другой”. С психологической точки зрения это может быть связано с перфекционизмом, низкой уверенностью в себе, страхом осуждения или детским опытом, когда за ошибку слишком жестко критиковали», – объяснила специалист.

Повод для беспокойства, по ее словам, появляется, когда постоянные сомнения начинают мешать жить и лишают человека перспективных возможностей.