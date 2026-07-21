В Краснодаре ограничат движение на участке улицы 40-летия Победы Фото: городской департамент транспорта и дорожного хозяйства

В Краснодаре ограничат движение на участке улицы 40-летия Победы. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Ограничения введут для реконструкции сетей водоснабжения с 23 июля. Движение перекроют по правой полосе улицы 40-летия Победы на участке от улицы Московской до улицы Юннатов.

Кроме того, проезд ограничат на перекрестке при повороте с улицы Московской на улицу 40-летия Победы в сторону улицы Колхозной и на крайней левой полосе улицы 40-летия Победы перед пересечением с улицей Московской.

Работы завершат к 1 сентября. Специалисты заменят старый железобетонный трубопровод диаметром 800 мм на новый полиэтиленовый диаметром 1200 мм и смонтируют семь колодцев. Отключать воду в домах жителей на период реконструкции не планируют.