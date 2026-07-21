Защита Отечества и мир в семье: о чем молятся перед Казанской иконой Божией Матери

О чем молятся перед Казанской иконой Божией Матери Фото: Михаил ФРОЛОВ

В дни памяти Казанской иконы Божией Матери священник Филипп Ильяшенко напомнил, о чем православные верующие чаще всего просят перед ней. Клирик храма Святителя Николая Мирликийского в Кузнецах рассказал, почему этот образ считается одним из самых почитаемых в церковной традиции.

По словам отца Филиппа, у этого образа есть два ключевых смысловых направления, первое из которых – историческое. Казанская икона сопровождала Второе народное ополчение Минина и Пожарского, которое освободило Москву от захватчиков. Именно поэтому перед ней принято возносить молитвы о защите Отечества в периоды военных испытаний.

Второе смысловое направление – семейное. Эту икону издавна считают покровительницей семьи, ею благословляют молодоженов при венчании, и потому перед ней просят о мире, взаимопонимании и благополучии близких.

Священнослужитель также обратил внимание на догматическую сторону молитвы. Он напомнил, что Подателем всех благ является Сам Господь Иисус Христос, а обращение к Богородице или святым – это просьба о ходатайстве перед Творцом.

«Молитва Его Матери имеет особое звучание и значение», – сказал отец Филипп.

Священник добавил, что благодарность Богородице уместна не только в трудные времена, но и когда в жизни все благополучно, пишет «Абзац».