Жители Кубани могут освоить востребованную профессию в сфере авиационных систем

В Краснодарском крае ищут специалистов по управлению беспилотниками Фото: Александр ГЛУЗ. Перейти в Фотобанк КП

В Краснодарском крае продолжается набор в войска беспилотных систем. Мужчины, подписавшие спецконтракт с Минобороны России, получают самые высокие единовременные выплаты в Южном федеральном округе, статус ветерана боевых действий и государственный диплом квалифицированного специалиста, открывающий двери в различные отрасли экономики. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

В элитные подразделения приглашаются мужчины в возрасте от 18 до 35 лет, обладающие хорошей физической подготовкой и уверенными навыками работы с компьютером. После успешного прохождения отбора контрактникам гарантирована единовременная выплата до 3,4 млн рублей, а суммарный доход за год службы составит от 6 млн рублей. Профессиональная подготовка длится от 2 до 5 месяцев: обучение проходит на современных симуляторах, где под руководством опытных наставников военнослужащие отрабатывают управление виртуальными дронами.

По окончании курса и успешной сдаче нормативов бойцы получают государственный диплом. Этот документ подтверждает квалификацию и позволяет в дальнейшем строить карьеру в строительном, агропромышленном секторе, специальных службах и других высокотехнологичных отраслях.

По завершении срока действия спецконтракта военнослужащие имеют право не продлевать его; перевод в другие подразделения возможен только с их личного согласия. Всем участникам присваивается статус ветерана боевых действий и предоставляется полный пакет мер государственной поддержки, предусмотренный для участников специальной военной операции.

Подробности на сайте контракт23.рф, а также по официальному номеру набора на военную службу в Краснодарском крае: +7(800)444-46-23.