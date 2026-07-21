Участники «Региона 93» в Северском районе создадут антитеррористический контент

Молодежный форум создадут контент против терроризма. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края

Участники молодежного форума «Регион 93» создадут контент по обеспечению антитеррористической безопасности. На встрече с руководителем департамента информационной политики Краснодарского края Галиной Навазовой молодежь представила концепции материалов, помогающих пользователям распознавать угрозы и манипуляции в цифровой среде.

«В этом году мы проводим медиахакатон. Это шанс для нашей аудитории не просто послушать экспертов, но и создать реальный продукт для профилактической работы. Все медиаматериалы в рамках смены будут разработаны молодыми журналистами и блогерами. Участники очень активные, мы с ними на одной волне — говорим на языке журналистики и новых технологий», – отметила Галина Навазова.

Во встрече также приняли участие руководитель Лиги безопасного интернета Лев Крутов, медиапсихолог Сергей Михайленко и сотрудники УФСБ по Краснодарскому краю.

На площадке «Медиахакатон. Медиа за безопасность» эксперты и участники обсудили технологии создания дипфейков и методы борьбы с дезинформацией. Особое внимание уделили специфике работы с молодежью в вопросах профилактики экстремизма и терроризма.

Первая смена краевого форума «Регион 93» посвящена современным медиа, технологическому предпринимательству и креативным индустриям. В ней принимают участие более 400 молодых людей из разных муниципалитетов края.