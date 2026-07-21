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НовостиПроисшествия21 июля 2026 16:20

Черные копатели нанесли ущерб на 98 млн рублей в заказнике Мостовского района

Нарушители использовали экскаваторы и грузовики в заповедной зоне Кубани
Евгения ХАЛИКОВА
Экологический ущерб на Кубани оценили почти в 98 миллионов рублей. Фото: пресс-службы министерства природных ресурсов Краснодарского края.

Экологический ущерб на Кубани оценили почти в 98 миллионов рублей. Фото: пресс-службы министерства природных ресурсов Краснодарского края.

Сотрудники Минприроды и прокуратуры Кубани пресекли незаконную добычу полезных ископаемых на территории заказника «Псебайский». Во время рейдового осмотра была выявлена группа лиц, использовавшая для нелегальных работ экскаватор и вездеходные грузовики.

По оценкам министерства природных ресурсов края, масштаб экологического ущерба колоссален: сумма составила 98 354 069 рублей 43 копейки.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статьям об уничтожении или повреждении лесных насаждений, а также о нарушении режима особо охраняемых природных территорий.

Как сообщает пресс-служба регионального министерства природных ресурсов, пресечение подобных правонарушений является важным шагом в реализации национального проекта «Экологическое благополучие».