В Краснодаре судят бизнесмена за неуплату налогов на 118 млн рублей

Прокуратура передала в суд дело о неуплате налогов в особо крупном размере Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Краснодаре директора местной компании передали под суд по обвинению в уклонении от уплаты налогов. По версии следствия, в течение трех лет директор и учредитель компании подавал в налоговую инспекцию декларации с недостоверными сведениями. В результате его действий в федеральный бюджет не поступило более 118 млн рублей.

Прокуратура Западного административного округа Краснодара утвердила обвинительное заключение по делу руководителя организации. Как сообщили в региональном ведомстве, мужчине предъявлено обвинение в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере.

Материалы дела направлены в Ленинский районный суд Краснодара для рассмотрения по существу.