Только 5% петербуржцев довольны своей зарплатой

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Лишь каждый двадцатый работающий житель Санкт-Петербурга (5%) считает свой текущий оклад справедливым и полностью удовлетворен уровнем оплаты труда. Такие данные приводит сервис по поиску работы SuperJob.

Согласно исследованию, почти треть петербуржцев (29%) в данный момент уже ведут переговоры с работодателем о повышении выплат, а еще 30% планируют инициировать этот разговор в ближайшее время. Однако каждый четвертый опрошенный (24%) осознает, что его труд недооценен, но не решается просить прибавку.

Наиболее активны в вопросах зарплаты молодые специалисты и профессионалы с высоким доходом. Среди горожан до 35 лет уже вели переговоры о повышении 33% участников опроса. Среди сотрудников с доходом от 150 тысяч рублей доля тех, кто уже просил о прибавке, достигает 34%, а еще 36% планируют сделать это в ближайшее время, сообщает Онлайн47.