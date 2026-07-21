Более 230 тысяч пенсионеров Ленобласти получают региональную доплату

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В Санкт-Петербурге и Ленинградской области с начала 2026 года свыше 230 тысяч неработающих пенсионеров получают региональную социальную доплату к пенсии. Мера направлена на то, чтобы совокупный доход пожилых граждан не опускался ниже прожиточного минимума пенсионера, сообщили Онлайн47 со ссылкой на региональное отделение Социального фонда России (СФР).

В 2026 году размер регионального прожиточного минимума для пенсионеров составляет 17 754 рубля в Санкт-Петербурге и 17 428 рублей в Ленинградской области. Если сумма пенсии, включая ежемесячные выплаты, компенсации на ЖКУ и льготы на проезд, оказывается ниже этих значений, гражданину назначается доплата.

«Доплата назначается тем, чей совокупный доход оказывается ниже установленного минимума. Пенсионерам не нужно никуда обращаться: мы сами анализируем данные в наших системах и назначаем выплату автоматически», — пояснил управляющий отделением СФР по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Константин Островский.

Процесс назначения выплат полностью автоматизирован.