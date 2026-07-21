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НовостиОбщество21 июля 2026 17:07

В Туапсе восстановили витражи Дворца культуры после атаки БПЛА

Завершён первый этап ремонта в туапсинском Дворце культуры
Евгения ХАЛИКОВА
Фото: glavatuapseregion

Фото: glavatuapseregion

В Городском дворце культуры Туапсе заменили пять витражных панелей, поврежденных в результате атаки беспилотников в апреле. На данный момент специалисты готовятся к следующему этапу восстановительных работ.

Как сообщил глава Туапсинского муниципального округа Сергей Бойко, взрывная волна выбила массивные окна размером 4 на 4 метра. Поврежденные конструкции представляли реальную угрозу для посетителей учреждения и прохожих.

Замену витражей профинансировали из стабилизационного фонда гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Краснодарского края.

Сразу после установки новых окон начался косметический ремонт помещений. В процессе работ выяснилось, что внутренняя часть фасадной стены также требует капитального восстановления. Кроме того, от удара пострадал интерьер: повреждены шторы, гардины и другие элементы декора. Сейчас специалисты готовят смету на проведение дополнительных ремонтных работ.