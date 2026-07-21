Краснодарский край лидирует по спросу на ветеринаров в ЮФО

Спрос на ветеринарных специалистов растет в южных регионах Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

По итогам первого полугодия 2026 года Краснодарский край вошел в пятерку лидеров России по спросу на ветеринарных специалистов. Согласно данным hh.ru, регион занял четвертое место в стране и первое в Южном федеральном округе.

С начала года в России открылось 7,5 тысячи вакансий в этой сфере, более 650 из которых пришлись на южные регионы. Лидером рынка стал Краснодарский край (свыше 420 предложений), за ним следуют Ростовская (более 140) и Волгоградская (более 60) области.

Рынок труда в крае остается стабильным: конкуренция составляет 4,8 резюме на одну вакансию, что является нормой. При этом работодатели готовы предлагать условия выше ожиданий соискателей. Медианная зарплата в регионе достигла 77,5 тысячи рублей, что на 2% превышает запросы кандидатов (76 тысяч). По уровню доходов Краснодарский край также удерживает первенство в ЮФО, опережая Ростовскую (69,1 тысячи) и Волгоградскую (58,5 тысячи) области.

Директор hh.ru в регионах Марина Качанова отмечает: сегодня работодателям важен не только профессиональный фундамент — от хирургии до УЗИ и вакцинации, — но и прикладные навыки. В приоритете специалисты, обладающие организаторскими способностями, командным духом, клиентоориентированностью и грамотной речью. Кроме того, в цифровую эпоху критически важными становятся умение работать с документацией и специализированным ПО.