Власти Сочи укрепляют склон после оползня у ЖК «Министерские озера»

В Сочи разработали план ликвидации последствий оползня. Фото: sochi.ru Фото: другой источник..

В Сочи утвердили план ликвидации последствий оползня у ЖК «Министерские озера». По поручению мэра Андрея Прошунина прошло совещание, посвященное устранению последствий подвижки грунта. В обсуждении приняли участие профильные чиновники, представители МУП «Водосток» и сотрудники экстренных служб.

Приоритетная задача — укрепить склон и предотвратить подтопление территории во время ливней.

В данный момент выше по склону ведется ремонт коллектора. Собственник участка уже задействовал тяжелую технику: по предварительным расчетам, из тоннелей необходимо вывезти более 18 тысяч кубометров грунта, после чего начнется восстановление конструкций.

Замглавы Сочи Игорь Коростылев пояснил, что причиной инцидента стали затяжные дожди, спровоцировавшие оползень и повредившие гидротехническое сооружение.

«Мы согласовали с жильцами алгоритм действий на случай шторма. Пока продолжается выемка грунта и ремонтные работы, ситуация остается под строгим контролем, мы поддерживаем прямую связь с людьми», — подчеркнул Коростылев.

Он также добавил, что из-за прогнозируемых дождей специалисты ведут непрерывный мониторинг обстановки, заблаговременно подготовив план действий на случай непогоды.

Помимо повреждения склона, оползень затронул и инфраструктуру: поврежден главный кабель электроснабжения ЖК, поэтому сейчас дома запитаны по временной резервной схеме. Ситуация в Хостинском районе находится под управлением оперативного штаба под руководством мэра.

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