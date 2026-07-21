На Кубани разработали бизнес-курсы для участников СВО и членов их семей

Ветераны СВО смогут открыть свой бизнес в Краснодарском крае. Фото: max.ru/admkrai

В Краснодарском крае запускают программу бизнес-обучения для участников СВО и членов их семей. Проект «Наше дело» реализует центр «Мой бизнес» в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Инициативу представили на заседании Совета по развитию предпринимательства под председательством вице-губернатора Александра Руппеля.

«Это трехмесячная программа, которая поможет ветеранам боевых действий и их близким пройти путь от идеи до запуска собственного дела. Мы предоставим практические знания, экспертную поддержку и готовую дорожную карту развития. Программа станет не просто образовательным курсом, а фундаментом для создания предпринимательского сообщества по всему краю», — подчеркнул Руппель.

Слушателей научат основам предпринимательства, разработке стратегий и работе с мерами господдержки. Программа охватит около 100 участников в Белореченске, Армавире, Ейске, Новороссийске, Сочи, Тимашевске и Краснодаре. В финале выпускники представят свои проекты, получат сертификаты и обменяются опытом.

Обучение пройдет в смешанном формате: участников ждут двухдневные интенсивы, вебинары и дистанционные консультации. В учебный план включены финансы, маркетинг, управление персоналом и использование искусственного интеллекта в бизнесе. Дополнительно предусмотрено онлайн-сопровождение, которое поможет найти партнеров и выстроить деловые связи.