Более 100 тысяч домовладений газифицированы на Кубани благодаря соцпрограмме

Тысячи домовладений Кубани получили доступ к газу Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В рамках президентской инициативы в Краснодарском крае газораспределительные сети подведены к границам более чем 100 тысяч домовладений. Всего от жителей региона поступило около 129 тысяч заявок на подключение. При этом порядка 30 тысяч домов уже имеют необходимую инфраструктуру рядом, но всё еще ожидают подведения газа.

«Программа социальной догазификации — один из важнейших векторов Народной программы. Она заметно повышает качество жизни кубанцев, особенно в сельской местности. Сейчас наша задача — не только наращивать темпы строительства сетей, но и активнее информировать население о доступных мерах поддержки. Каждый, кому положена помощь, должен иметь возможность ею воспользоваться. В этом и заключается суть Народной программы: предлагать конкретные решения для реальных запросов людей», — отметила депутат Государственной Думы Светлана Бессараб.

Государство оказывает существенную поддержку сельским жителям: льготы предусмотрены для более чем 30 категорий граждан. Им предоставляется выплата в размере 120 тысяч рублей на проведение технических работ внутри домохозяйства.