Туристка из Калмыкии заблудилась в лесу Туапсинского округа

Правильные действия помогли спасателям быстро найти туристку. фото: пресс-службы министерства ГО и ЧС Краснодарского края

Спасатели помогли туристке, заблудившейся в окрестностях села Пляхо. Как рассказали в пресс-службе министерства ГО и ЧС Краснодарского края, приезжая из Калмыкии отправилась на пробежку в незнакомый лесной массив Туапсинского округа. Сбившись с тропы, женщина попыталась самостоятельно выйти к цивилизации, ориентируясь на шум дороги, но забрела в непроходимые заросли ежевики. Получив травмы ног, она сумела вызвать помощь по номеру 112.

Сотрудники Туапсинского отряда «Кубань-СПАС» оперативно приняли координаты и в кратчайшие сроки вывели пострадавшую в безопасное место. В медицинской помощи девушка не нуждалась.

Спасатели отметили грамотные действия заблудившейся. Она оставалась на месте после того, как сообщила о своей ситуации. Соблюдение этого правила значительно ускорило поисковую операцию.