Ученики агротехклассов Кубани защитили проекты на «АгроСмене-2026»

В Калуге завершилась образовательная программа «Агросмена-2026», собравшая 200 школьников из 41 региона России. Среди участников — пять учащихся агротехнологических классов из Тимашевского района Краснодарского края.

В течение 14 дней ребята погружались в специфику агропромышленного комплекса: слушали лекции экспертов, изучали современные технологии, участвовали в спортивных и творческих мероприятиях. Итогом смены стала защита исследовательских работ. Одним из самых ярких проектов стал доклад Матвея Васина на тему «Внедрение экосистемы мониторинга и точного земледелия с применением БПЛА». Жюри отметило, что работа кубанского школьника наглядно демонстрирует, как высокие технологии трансформируют облик современного сельского хозяйства.

«Формирование конкурентоспособного АПК напрямую зависит от кадрового потенциала. Важно, чтобы уже в школе у ребят закладывалось инженерно-технологическое мышление, а сельское хозяйство виделось им как современная и престижная сфера. Мы продолжим расширять сеть агротехклассов и поддерживать подобные образовательные инициативы», — подчеркнул министр сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края Федор Дерека.

По окончании программы все участники получили сертификаты Института развития профессионального образования.

Напомним, что агротехнологические классы создаются с 2025 года в рамках федерального проекта «Кадры в АПК» (нацпроект «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности»). На Кубани такие классы уже открыты в Тимашевском, Брюховецком и Усть-Лабинском районах — на их создание направлено 16,5 млн рублей. В 2026 году сеть будет расширена: новые классы появятся в школах Гулькевичского, Павловского, Усть-Лабинского, Темрюкского и Тихорецкого районов, сообщает пресс-служба администрации края.