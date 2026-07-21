Казахстан приостановил экспорт нефти через порт Новороссийск

Экспорт казахстанской нефти под угрозой из-за атак на суда Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Казахстан временно ограничил экспорт нефти по трубопроводу в направлении порта Новороссийск. Как сообщает Bloomberg со ссылкой на свои источники, владельцы судов опасаются направлять танкеры в район порта из-за возросших рисков.

Ситуация обусловлена участившимися атаками на суда в зоне морского терминала Каспийского трубопроводного консорциума (КТК). В публикации отмечается, что из-за угроз безопасности судовладельцы отказываются от захода к инфраструктуре КТК. Ожидалось, что приостановка поставок начнется во вторник, однако агентство уточняет, что на данный момент подтвердить факт начала сбоев не удалось.

Для Казахстана, не имеющего собственного выхода к морю, перебои в экспорте чреваты снижением объемов добычи, так как через систему КТК проходит более 80% всей казахстанской нефти.

Напомним, что 20 июля беспилотник атаковал танкер во время погрузки у терминала КТК. В результате удара на борту вспыхнул пожар, экипаж был экстренно эвакуирован, а работы приостановлены. МИД Казахстана осудил нападение на гражданское судно, не назвав при этом организаторов атаки.