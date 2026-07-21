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НовостиОбщество21 июля 2026 20:49

Житель Курганинска не захотел в колонию и погасил 1,6 млн долга по алиментам

На Кубани после 80 часов обязательных работ должник погасил многолетний алиментный долг
Евгения ХАЛИКОВА
Судебные приставы помогли взыскать многолетнюю задолженность по алиментам

Судебные приставы помогли взыскать многолетнюю задолженность по алиментам

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Более чем полуторамиллионная задолженность по алиментам погашена после трудоустройства жителя Курганинска. Мужчина устроился на работу и единовременно перечислил более 1,6 миллиона рублей в счёт погашения задолженности по алиментным платежам.

«В Курганинском районном отделении судебных приставов находится исполнительное производство о взыскании алиментов на содержание несовершеннолетних детей. Во исполнение решения суда было установлено, что мужчина, не имеющий постоянного официального заработка, длительное время уклоняется от исполнения родительских обязанностей, в результате чего сумма задолженности превысила 1,6 миллиона рублей», –рассказали в пресс-службе ГУФСПП РФ по Краснодарскому краю.

За систематическое уклонение от уплаты алиментов судебным приставом-исполнителем гражданин привлечён к административной ответственности с назначением 80 часов обязательных работ. Отбыв наказание, должник не предпринял мер к трудоустройству. Судебный пристав-исполнитель передал материалы в отдел дознания для решения вопроса о привлечении к уголовной ответственности за злостное уклонение от уплаты средств на содержание детей.

Только после этого мужчина решил официально трудоустроиться и единовременно перечислил более 1,6 миллиона рублей, полностью погасив накопившуюся задолженность.