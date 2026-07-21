Житель Курганинска не захотел в колонию и погасил 1,6 млн долга по алиментам

Судебные приставы помогли взыскать многолетнюю задолженность по алиментам Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Более чем полуторамиллионная задолженность по алиментам погашена после трудоустройства жителя Курганинска. Мужчина устроился на работу и единовременно перечислил более 1,6 миллиона рублей в счёт погашения задолженности по алиментным платежам.

«В Курганинском районном отделении судебных приставов находится исполнительное производство о взыскании алиментов на содержание несовершеннолетних детей. Во исполнение решения суда было установлено, что мужчина, не имеющий постоянного официального заработка, длительное время уклоняется от исполнения родительских обязанностей, в результате чего сумма задолженности превысила 1,6 миллиона рублей», –рассказали в пресс-службе ГУФСПП РФ по Краснодарскому краю.

За систематическое уклонение от уплаты алиментов судебным приставом-исполнителем гражданин привлечён к административной ответственности с назначением 80 часов обязательных работ. Отбыв наказание, должник не предпринял мер к трудоустройству. Судебный пристав-исполнитель передал материалы в отдел дознания для решения вопроса о привлечении к уголовной ответственности за злостное уклонение от уплаты средств на содержание детей.

Только после этого мужчина решил официально трудоустроиться и единовременно перечислил более 1,6 миллиона рублей, полностью погасив накопившуюся задолженность.