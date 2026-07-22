В Краснодаре и Динском районе обломки БПЛА повредили жилые дома

Краснодар атаковали БПЛА ночью 22 июля Фото: Олег БЫКОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Краснодаре и Динском районе фрагменты беспилотников повредили жилые дома. По предварительным данным, пострадавших нет. В Армавире произошло возгорание на территории предприятия.

Как сообщает Оперативный штаб Кубани, в Краснодаре обломки БПЛА попали в два многоквартирных дома. В станице Динской повреждения получили два частных домовладения. Также в краевом центре загорелся складской комплекс.

«Информация уточняется, на местах работают оперативные и специальные службы», — сообщили в экстренных службах региона.

Ранее глава Краснодара Евгений Наумов сообщил о включении сирен системы оповещения в связи с угрозой атаки БПЛА. Жителей призвали соблюдать меры безопасности и укрыться в помещениях без окон.