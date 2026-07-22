В Армавире произошло возгорание на предприятии после атаки БПЛА. Об этом сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

- А в Армавире произошло возгорание на территории одного из предприятий, - говорится в сообщении оперштаба.

По данным оперативного штаба региона, в результате падения фрагментов БПЛА в Краснодаре пострадали две многоэтажки. 22 июля ночью в столице Кубани включали сирены оповещения.

- В результате падения беспилотников в Краснодаре также загорелся складской комплекс, - сообщили в оперштабе.

А в Динском районе обломки дронов повредили жилые дома. По предварительной информации, пострадавших нет, сообщает оперативный штаб региона.