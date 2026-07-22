Краснодар атаковали БПЛА ночью 22 июля Фото: Олег БЫКОВ. Перейти в Фотобанк КП

При падении БПЛА на складской комплекс в Краснодаре пострадали три человека. Об этом сообщили в Оперативном штабе Кубани.

«Пострадавшие доставлены больницы для оказания всей необходимой помощи», — сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

Ранее сообщалось, что в Краснодаре фрагменты беспилотников попали в два многоэтажных дома. Также в станице Динской повреждения получили два частных дома. Ночью 22 июля в Краснодаре включали сирены оповещения. На местах, которые пострадали от обломков БПЛА, работают экстренные службы.