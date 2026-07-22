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НовостиПроисшествия22 июля 2026 2:36

В Армавире нефтебаза загорелась после атаки БПЛА

По данным оперативных служб, объект подвергся нападению более чем 16 БПЛА
Варвара ДЫМ
В Армавире тушат пожар на нефтебазе

В Армавире тушат пожар на нефтебазе

Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Армавире нефтебаза загорелась после атаки БПЛА Об этом сообщили в администрации города. - Объект подвергся нападению более чем 16 БПЛА, площадь пожара достигла порядка 800 квадратных метров. Пострадавших нет, - сообщили в администрации Армавира.

Как сообщили в администрации Армавира, беспилотники атаковали нефтебазу в Северной промзоне города. На месте происшествия для ликвидации последствий привлечены девять единиц спецтехники и свыше 40 сотрудников МЧС России.