В Краснодаре обломки БПЛА повредили жилой дом, склад и гаражный кооператив

в Краснодаре тушат пожар после атаки БПЛА Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В результате отражения атаки беспилотных летательных аппаратов в Краснодаре зафиксированы повреждения инфраструктуры по нескольким адресам.

- В Прикубанском округе обломки БПЛА повредили балкон и остекление квартиры, пострадавших нет, - сообщил мэр Краснодара Евгений Наумов. - В Карасунском округе фрагменты дрона попали в гаражный кооператив, где возник пожар, жертв нет. На логистическом складе произошло возгорание, пострадали три человека, они госпитализированы.

Пострадавшие доставлены в медицинские учреждения для оказания необходимой помощи.

Власти Краснодара призвали горожан не снимать и не выкладывать фото и видео работы ПВО. При обнаружении фрагментов беспилотника рекомендовано не подходить к ним и сообщить по единому номеру экстренных служб 112. Информация уточняется.