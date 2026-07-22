Где в Геленджике есть бензин 22 июля 2026

В Геленджике работают шесть заправок 22 июля Фото из архива КП

В Геленджике работают шесть заправок 22 июля. Об этом сообщили в городской администрации.

Топливо отпускают только в баки – до 30 литров на автомобиль. Продажа в канистры и другие емкости не производится.

АИ-100 в наличии на одной заправке, АИ-95 и АИ-92 – на четырех. Дизельное топливо отпускают на шести АЗС.

Заправки «Роснефть» работают в микрорайоне Черемушки (АИ-95, дизельное топливо) и на улице Туристической (дизельное топливо). АЗС «Лукоил» открыты на кольце (АИ-92, АИ-95, дизельное топливо), на улице Островского (АИ-92, дизельное топливо) и в Архипо-Осиповке (АИ-92, АИ-95, дизельное топливо).

Заправка «Газпромнефть» открыта на объездной М-4 «Дон». В наличии АИ-100, АИ-95, АИ-92 и дизельное топливо.