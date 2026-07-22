Российский вратарь Матвей Сафонов приступил к тренировкам с ПСЖ

Матвей Сафонов Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Российский голкипер Матвей Сафонов начал подготовку к новому футбольному сезону в составе французского клуба «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ). Об этом сообщила его жена Марина Кондратюк в своем Telegram-канале.

«Мой муж заговорил на французском, а значит мы вернулись на базу. Уже завтра утром в кампусе он продолжит цикл персональных тренировок, которые начал 10 дней назад в Москве», — написала Кондратюк.

27-летний Матвей Сафонов перешел в ПСЖ летом 2024 года. За время выступлений во французском клубе он дважды становился чемпионом Франции, дважды выигрывал Лигу чемпионов УЕФА, а также по одному разу завоевал Кубок и Суперкубок Франции, Суперкубок УЕФА и Межконтинентальный кубок. Сафонов является воспитанником футбольного клуба «Краснодар». Он стал первым российским футболистом, который дважды выиграл Лигу чемпионов.

Первый официальный матч в новом сезоне ПСЖ проведет 12 августа. Соперником парижан в Суперкубке УЕФА станет английская «Астон Вилла».