ФАС просят проверить Wildberries из-за изменения условий для продавцов

Глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина и зампред думского комитета по вопросам собственности Алексей Корниенко обратились в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) и Роспотребнадзор с просьбой проверить действия маркетплейса Wildberries. Поводом стало одностороннее изменение условий договора площадки с продавцами, сообщает RTVI со ссылкой на копии депутатских запросов от 21 июля.

Парламентарии просят ведомства выяснить, не злоупотребляет ли онлайн-ритейлер своим доминирующим положением и не навязывает ли партнерам невыгодные условия сотрудничества. По мнению депутатов, действия цифровой платформы могут нарушать права предпринимателей.

«У значительного числа продавцов отсутствует реальная возможность вести предпринимательскую деятельность без использования крупных маркетплейсов, что может свидетельствовать о признаках навязывания невыгодных условий договора и/или злоупотребления рыночным положением», — цитирует телеканал текст официальных обращений.

Кроме того, авторы писем предложили ведомствам оценить, насколько в целом практика одностороннего изменения оферт крупнейшими интернет-площадками соответствует принципам добросовестности, а также юридического равенства участников гражданского оборота.