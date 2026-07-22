Более 10 тысяч кубанских семей улучшили жилищные условия с помощью маткапитала Фото из архива КП

Более 10 тысяч кубанских семей улучшили жилищные условия с помощью материнского капитала с начала 2026 года. Об этом сообщили в Отделении Социального фонда России по Краснодарскому краю.

Средства материнского капитала рассчитаны в том числе на покупку квартиры либо дома, на первоначальный взнос или погашение ипотеки, строительство и реконструкцию дома, таунхауса.

С 2025 года средства можно использовать на возведение дома по договору подряда со счетом эскроу. Если соглашение будет расторгнуто, банк должен вернуть Отделению СФР по Краснодарскому краю маткапитал, вложенный в строительство. Владелец сертификата сможет вновь использовать средства.

Сертификат на маткапитал доступен в электронном формате. Подать заявление на распоряжение средствами можно онлайн на «Госуслугах», в клиентской службе Отделения СФР по Краснодарскому краю и в банке, где выдают кредит на жилье.