Аэропорт Геленджика за год принял почти 347 тысяч пассажиров Фото: Галина КОПЫЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

Аэропорт Геленджика за год принял почти 347 тысяч пассажиров. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города-курорта.

С момента открытия нового терминала аэропорта Геленджика прошел год. Воздушная гавань возобновила работу 18 июля 2025 года.

За это время 168 775 пассажиров прибыли в Геленджик. Еще 177 928 человек отправились из курорта в другие города.

Сейчас полеты в Геленджик выполняются из девяти городов России. Это Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Казань, Тюмень, Красноярск, Самара, Сургут и Уфа.