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НовостиОбщество22 июля 2026 7:31

Аэропорт Геленджика за год принял почти 347 тысяч пассажиров

Полеты в аэропорт Геленджика выполняются из девяти городов России
Светлана ОВДЕЙ
Аэропорт Геленджика за год принял почти 347 тысяч пассажиров

Аэропорт Геленджика за год принял почти 347 тысяч пассажиров

Фото: Галина КОПЫЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

Аэропорт Геленджика за год принял почти 347 тысяч пассажиров. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города-курорта.

С момента открытия нового терминала аэропорта Геленджика прошел год. Воздушная гавань возобновила работу 18 июля 2025 года.

За это время 168 775 пассажиров прибыли в Геленджик. Еще 177 928 человек отправились из курорта в другие города.

Сейчас полеты в Геленджик выполняются из девяти городов России. Это Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Казань, Тюмень, Красноярск, Самара, Сургут и Уфа.