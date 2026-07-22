На Кубани ожидаются дожди с 23 по 26 июля Фото из архива КП

Жителей Кубани предупредили об ухудшении погоды. В регионе пройдут дожди.

«С 23 по 26 июля местами в крае ожидается комплекс метеорологических явлений: сильный дождь, ливень, в сочетании с грозой, градом и сильным ветром с порывами 20 м/с», – сообщили в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Из-за ливней возможен подъем воды в реках, малых реках и водотоках бассейна реки Кубань в юго-восточной части края, юго-западных притоках и реках Черноморского побережья от Анапы до Магри. В Сочи вместе с сильными дождями прогнозируют крупный град.