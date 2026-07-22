Уголовное дело направили в суд Фото из архива КП

На Кубани похитителя быков нашли по окурку сигареты. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Все произошло в станице Ахметовской Лабинского района. По версии следствия, 37-летний мужчина похитил 16 голов крупного рогатого скота породы Абердин-Ангус. Ущерб собственнику превысил 1,3 млн рублей.

Но, находясь на месте происшествия, обвиняемый бросил окурок сигареты. Его направили на судебную экспертизу с использованием ДНК-идентификации. Результата позволили установить личность того, кто причастен к краже.

«Уголовное дело направлено в Лабинский районный суд для рассмотрения по существу. Обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. В целях возмещения имущественного ущерба по уголовному делу на автомобиль обвиняемого наложен арест», – сообщили в прокуратуре Краснодарского края.