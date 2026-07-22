Вернувшийся в РФ релокант рассказал о провале интеграции в пяти странах

Фото: Олег УМАРОВ

Вернувшийся в Россию релокант из Южного федерального округа рассказал о потере накоплений и невозможности интегрироваться за рубежом. Его историю опубликовал портал «Южный федеральный».

Графический дизайнер Михаил покинул РФ в декабре 2022 года. За два с половиной года он сменил пять стран: Грузию, Армению, Сербию, Грецию и Турцию. Главными проблемами эмиграции мужчина назвал высокие цены на аренду и налоги, падение доходов от фриланса, бюрократию и языковой барьер.

«За два года я не встроился ни в одно общество и просто существовал на съемных квартирах. Поняв, что вместо свободы получил лишь страхи, я потратил остаток сбережений на билет домой», — поделился Михаил.

Сейчас мужчина живет на родине, работает в офисе и призывает соотечественников не повторять его ошибок, уезжая за границу без официального рабочего контракта от крупной компании или крупного капитала.