Проводится проверка Фото из архива КП

В Ейске при пожаре погиб 79-летний мужчина. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Краснодарскому краю.

Возгорание произошло в одной из квартир в доме на улице Плеханова вечером 21 июля. Жители вызвали на место пожарных. Спасатели после ликвидации возгорания обнаружили в одной из комнат тело хозяина. В квартире находилась и супруга пенсионера. Женщина не пострадала.

Одной из возможных причин пожара в настоящее время называют неосторожное обращение с огнем при курении. Следователями СК организована доследственная проверка.

«Проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, в том числе точной причины и очага возгорания. Назначен комплекс судебно-медицинских экспертиз», – сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.