В Сочи побит рекорд по количеству стобалльников ЕГЭ Фото: пресс-служба администрации города

В Сочи побит рекорд по количеству стобалльников ЕГЭ. Об этом сообщили в городской администрации.

Наивысший балл получили 40 учеников. Две школьницы набрали по 100 баллов сразу по двум предметам. Олеся Ирская из школы №10 выполнила на максимальный балл экзаменационные задания по литературе и русскому языку. Виктория Никифорова из гимназии №8 набрала по 100 баллов по русскому языку и химии.

Всего в Сочи в 2026 году ЕГЭ сдавали 2956 человек. Из них 2713 – выпускники 11 классов.

«Такие цифры говорят о системной подготовке, которую обеспечивают наши педагоги. За этими результатами – ежедневный труд учителей, поддержка родителей, глубокие знания и упорство самих ребят. Мы гордимся каждым из них и обязательно поощрим», – сказал глава города Андрей Прошунин.

Выпускники, набравшие 100 баллов на ЕГЭ, получат по 50 тысяч рублей. Педагогам, подготовившим отличников, выплатят по 100 тысяч рублей.