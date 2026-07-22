В Крымском районе установили знак в память о героях СВО Фото: администрация Крымского района

В Крымском районе установили знак в память о героях СВО. Об этом сообщает администрация района.

Специальный знак установили в хуторе Садовом. Он находится у высаженных в форме Z и V хвойных растений. Проект реализовали по инициативе администрации Киевского сельского поселения и местных жителей.

«Спасибо всем, кто вложил в это дело частичку своего сердца, – и тем, кто придумал идею, и тем, кто помогал руками, и тем, кто просто поддерживал добрым словом. Пусть этот знак будет тихой, но очень важной памятью о мужестве и самоотверженности наших героев», – выразили благодарность в администрации Крымского района.