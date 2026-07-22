В Краснодаре осудят мужчину, заказавшего убийство подруги бывшей жены Фото из архива КП

В Краснодаре осудят мужчину, заказавшего убийство подруги бывшей жены. Расследование завершено, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Краснодарскому краю.

Напомним, обвинение предъявили 34-летнему местному жителю. По версии следствия, обвиняемый считал, что 20-летняя знакомая бывшей жены виновата в их разводе. Мужчина полагал, что девушка могла повлиять на решение его супруги о расторжении брака.

Тогда он решил организовать убийство, но опасался уголовной ответственности. Поэтому попросил знакомого подыскать исполнителя. В дальнейшем все действия происходили под контролем правоохранителей.

Знакомый сообщил о якобы найденном исполнителе, который согласился убить девушку за 1 млн рублей. Обвиняемый передал информацию о ней, включая место работы и фотографию. В качестве аванса он заплатил 500 тысяч рублей.

Оставшуюся часть денег обвиняемый отдал, когда получил фотографии о якобы совершенном убийстве девушки. Вскоре его задержали.

«Следствием собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», – сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.