Путь к морю станет длиннее: Авиарейсы на юг России будут летать в обход Москвы

Ограничения затронут российских перевозчиков, выполняющих рейсы с Северо-Запада на юг России Фото: Олег УМАРОВ. Перейти в Фотобанк КП

Пассажирам, планирующим перелеты на южные курорты России, придется провести в небе чуть больше времени. Росавиация ввела временные ограничения на транзитные полеты гражданских самолетов через воздушное пространство столичного авиаузла. Новые правила будут действовать до 26 августа 2026 года. Как пояснили в Ассоциации туроператоров России, ограничения затронут исключительно транзитные сквозные рейсы, которые ранее пролетали над Москвой без посадки.

«Транзит с пересадкой в Москве работает в прежнем режиме: пассажиры по-прежнему могут прилететь в столицу и продолжить путешествие другим рейсом. Изменения касаются только тех самолетов, которые раньше пролетали через московское воздушное пространство без посадки», – прокомментировал ситуацию вице-президент АТОР Артур Мурадян.

Кого затронут новые правила

Введенные меры изменят траекторию полетов российских авиакомпаний, выполняющих рейсы из Северо-Западного федерального округа (в первую очередь из Санкт-Петербурга) на юг страны – в Сочи, Минеральные Воды и другие открытые аэропорты. Также ограничения коснутся некоторых азиатских перевозчиков, которые использовали небо над Москвой для транзита в Европу.

По словам авиаэксперта Олега Пантелеева, теперь самолетам придется облетать столичный регион значительно севернее и восточнее – через Ярославль и Нижний Новгород.

На сколько увеличится время полета до Сочи

Для большинства маршрутов изменения окажутся несущественными. По оценке АТОР, в среднем время в пути увеличится на 5–15 минут, а в редких случаях задержка составит до получаса.

Однако на протяженных маршрутах разница будет более заметной из-за наложения нескольких ограничений. Так, например, до 2022 года расстояние по прямой между Санкт-Петербургом и Сочи составляло около 2000 км. После закрытия части южного воздушного пространства маршрут удлинился до 2400 км. С учетом нового вынужденного обхода Москвы траектория увеличится примерно до 2600 км.

Дополнительные 200 километров пути добавят к рейсу Санкт-Петербург – Сочи около 15 минут полета и потребуют дополнительного расхода примерно 600 кг авиатоплива на каждый рейс. Тем не менее эксперты говорят, что данные корректировки не являются критичными для авиационной отрасли.